Samsun'da, Milli Mücadele’nin simgesi Atatürk anıtını devirmek istediler

04 Şubat 2022 Cuma, 04:00

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak için ilk adımı attığı Samsun’da Atatürk anıtı saldırıya uğradı. İlkadım ilçesinde kentin simgesi haline gelen ve Atatürk’ün şahlanmış at üzerinde betimlendiği anıta, halat bağlandı. Halatın diğer ucu otombille çekilerek anıt yıkılmak istendi. Saldırganlar halat kopunca olay yerinden kaçtı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Atatürk anıtına yönelik saldırı sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından fark edilerek polise bildirildi. Başlatılan soruşturma sonrası iki saldırgan gözaltına alındı. Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Atatürk anıtına (Onur Anıtı) yapılan ve asla kabul edemeyeceğimiz bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç takip edilecektir” denildi. Yurttaşlar ise anıtın önünde bir araya gelerek saldırıyı protesto etti. Eyleme, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), CHP ve İYİ Parti temsilcileri ile sivil toplum örgütleri katıldı.

ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, saldırının nefret söylemlerinden kaynaklandığını belirterek “Yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu anıt Samsun halkının Atatürk’e bir borcudur. Bu saldırı Samsun halkının onuruna yapılmıştır. Burada, Milli Mücadele şehrinde böyle bir şeyin olmasına asla izin vermeyiz. Gerekirse çadır kurup yatarız” dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, “Bu iş bize göre iki meczubun kurduğu oyun değildir. Bu oyunun içinde kimler varsa bir an önce açığa çıkarılmasını istiyoruz” dedi. İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, “Olayın sıkı bir şekilde takipçisi olacağız. Bu şehre hiçbir şekilde leke getirtmeyeceğiz” diye konuştu. Yurttaşlar, Atatürk anıtını korumak için nöbete başlama kararı aldı. Öte yandan, AKP, MHP ve BBP temsilcileri de anıtın önünde ortak açıklama yaparak, “Bu çok açık bir provokasyondur. Şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.

ONUR NÖBETİ BAŞLADI

Binlerce kişi anıt önünde bir araya geldi, saldırıya tepki gösterdi. ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, “Mülki idare ‘Onur Anıtı’mızı koruyamıyorsa biz koruruz” paylaşımı yaptı. Anıtın önünde “Onur Nöbeti” başlatıldı.

Gece de havai fişek atılıp nöbet tutuldu.

İLK ADIMI ATTIĞI YERDE

Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel’in yaptığı Onur Anıtı, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı noktaya dikildi. Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcını simgeleyen anıt, 29 Ekim 1931 tarihinde kaideye yerleştirildi. Anıtın resmi açılışı, 15 Ocak 1932’de yapıldı. Atatürk anıtın açılış töreni için Samsun Valisi’ne gönderdiği telgrafta, “Muhterem Samsun halkının şahsıma karşı besledikleri asil duyguların kıymetli bir tezahürünü bildiren telgrafınızdan pek mütehassıs oldum. Teşekkür, muhabbet ve selamlarımın halka arzını rica ederim” dedi.