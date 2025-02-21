Milli Park'ta kayboldular: Jandarma buldu

Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:38

Güncelleme: 21.02.2025 - 10:38

Kuşadası Güzelçamlı Jandarma Karakol Komutanlığı’na 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Milli Parklar içerisinde yürüyüş yapan 2 şahsın yönlerini kaybettikleri ve kayıp olduğu ihbar edildi.

Yapılan ihbar sonrasında Güzelçamlı Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından kayıp olan 2 yurttaşla iletişime geçilerek yerleri tespit edildi.

Kayıp olan yurttaşların Başçeşme mevkiinden tırmandıkları ve bir süre sonra kayboldukları tespit edilirken, yapılan arama sonucu Akdere mevkiinde şahıslara ulaşıldı.

Kaybolan iki şahsın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.