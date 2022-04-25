Milli Savunma Bakanı Akar, yarın Almanya'ya gidecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı ile yarın Almanya'da yapılacak Ukrayna konulu toplantıya katılacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2022 Pazartesi, 16:57
Milli Savunma Bakanı Akar, yarın Almanya'ya gidecek
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Ukrayna'daki gelişmeler, NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde yarın düzenlenecek "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"nda ele alınaca

30 ÜLKENİN SAVUNMA BAKANI KATILACAK

Milli Savunma Bakanı Akar’ın da yer alacağı toplantıya, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı katılacak.

Toplantıda, Rusya'nın saldırısının ardından son durum ile yardım konularının görüşülmesi bekleniyor.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO

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