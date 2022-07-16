Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gelini ABD’li şirkette müdür
Türkiye’nin dev şirketlerine milyonlarca dolar yatırım yapan ABD merkezli General Atlantik adlı global şirketin genel müdürünün Bakan Hulusi Akar’ın gelini Melis Kahya Akar olduğu ortaya çıktı. Akar, “Türkiye’de çok büyük bir potansiyel var” diyor.
Türkiye’de yaptığı milyar dolarlık satın almalarla dikkat çeken ABD’li fon şirketinin başında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gelini Melis Kahya Akar’ın olduğu ortaya çıktı.
Adını ilk defa 44 milyon dolarlık Yemeksepeti yatırımıyla duyduğumuz ABD merkezli General Atlantic isimli global şirket, gözünü Türkiye’de büyüyen şirketlere dikti. Ortadoğu merkezli Propertyfinder Group (PFG) önderliğinde, General Atlantic’in de katılımıyla gerçekleşen yatırım turunda dijital emlak platformu Zingat sermaye artırımı yoluyla 65 milyon TL yatırım aldı.
‘ÖNCELİKLİ ÜLKE’
Amerikan yatırım fonu General Atlantic geçtiğimiz yıl da Trendyol’a yatırım yaptı. E-ticaret platformu Trendyol, 1.5 milyar dolar yeni yatırım ile değerlemesini 16.5 milyar dolara çıkardı. Türkiye’de 2.5 milyar dolarlık yatırımla adım atan General Atlantic adlı şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA Bölgesi) Genel Müdürü ise Melis Kahya Akar... Hulusi Akar’ın gelini olan Melis Kahya Akar, Türkiye’de yaptıkları yatırımlarla (satın alma-ortaklık) ilgili bölgede fırsat gördüklerini ve bu yöntemle ilerleyeceklerini açıklamıştı.
Akar, “Her bölgeye gidebiliyorsunuz. Oranın tüketicisine gidebiliyorsunuz, üreticisine gidebiliyorsunuz. Onları kalkındırabiliyorsunuz. O nedenle Türkiye’de çok büyük bir potansiyel var. Türkiye öncelikli ülkeler listemizde” demişti.
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