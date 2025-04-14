MSB duyurdu: 2022'de şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı
Milli Savunma Bakanlığı, 7 Temmuz 2022'de şehit olan Uzman Çavuş Nurettin'in Tokyürek'in naaşına ulaşıldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tokyürek için bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
YAŞAR GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Kahraman silah arkadaşımız 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
April 14, 2025
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