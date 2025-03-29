Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!

Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin rahatsızlanarak şehit olduğunu açıkladı.

Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 29.03.2025 - 16:59

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevde olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi, rahatsızlanarak şehit oldu. 

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevde bulunan TCG KEMALREİS Komutanlığı’nda 29 Mart’ta rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu."


Etiketler: #Son dakika #Şehit

İlgili Haberler

1 polis şehit olmuş, 21 sivil ölmüştü: Mardin'deki TIR kazalarına dair davada flaş gelişme!

1 polis şehit olmuş, 21 sivil ölmüştü: Mardin'deki TIR kazalarına dair davada flaş gelişme!
Bahçeli’nin terör örgütü elebaşısı Öcalan’a ‘kurucu önder’ tanımlamasına tepki: Şehitlere saygısızlık!

Bahçeli’nin terör örgütü elebaşısı Öcalan’a ‘kurucu önder’ tanımlamasına tepki: Şehitlere saygısızlık!
16 yıllık firar sona erdi... Bakan Yerlikaya duyurdu: Polis Nihat Karakoca'yı şehit eden şüpheli yakalandı

16 yıllık firar sona erdi... Bakan Yerlikaya duyurdu: Polis Nihat Karakoca'yı şehit eden şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler