Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!

Yayınlanma: 29.03.2025 - 16:59

Güncelleme: 29.03.2025 - 18:04

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevde olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi, rahatsızlanarak şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevde bulunan TCG KEMALREİS Komutanlığı’nda 29 Mart’ta rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu."