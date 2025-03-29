Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!
Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin rahatsızlanarak şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevde olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi, rahatsızlanarak şehit oldu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevde bulunan TCG KEMALREİS Komutanlığı’nda 29 Mart’ta rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu."
Etiketler: #Son dakika #Şehit
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