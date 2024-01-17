MSB duyurdu... Sınırda 8 kişi yakalandı!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklamasında bulundu.
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü vurgulandı.
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, yapılan inceleme sonucunda yakalananlardan 5'inin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
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