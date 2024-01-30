Milli Savunma Bakanlığı duyurdu... Sınırda 3 kişi yakalandı!

MSB, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i FETÖ, 1'i IŞİD terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 14:56
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu... Sınırda 3 kişi yakalandı!
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


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