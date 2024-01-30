Milli Savunma Bakanlığı duyurdu... Sınırda 3 kişi yakalandı!
MSB, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i FETÖ, 1'i IŞİD terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2024
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/PVfQiS995J
fetö haberleri hudut haberleri Milli Savunma Bakanlığı haberleri MSB haberleri Terör örgütü haberleri IŞİD haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat verildi... Artarak devam edecek
- Sedat Peker’in eşinden yeni fotoğraf
- Yavaş ve Altınok arasında dikkat çeken fark
- CHP'den YSK'ye 'oy pusulası' itirazı
- İzmir ilçe adayları belli oldu
- Başkentte hilafet çağrısı!
- Ahmet Türk resmen duyuruldu
- 'Uzatırsam vururlar beni'
- Kilise saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı
- ‘Aday gösterilirse istifa ederiz’