Milli Savunma Bakanlığı duyurdu... Sınırda 3 kişi yakalandı!

Yayınlanma: 30.01.2024 - 14:56

Güncelleme: 30.01.2024 - 14:56

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.