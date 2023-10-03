Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Yunanistan sınırında 5 kişi yakalandı'

Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:20

Güncelleme: 03.10.2023 - 11:20

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan yasadışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."