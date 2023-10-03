Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Yunanistan sınırında 5 kişi yakalandı'

MSB, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklamasında bulundu.

DHA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:20
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Yunanistan sınırında 5 kişi yakalandı'
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan yasadışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."


Player Alanı
açıklama EDirne FETÖ üyesi fetö hudut Milli Savunma Bakanlığı MSB Terör örgütü yasadışı Yunanistan

İlgili Haberler

MSB duyurdu... Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 17 kişi yakalandı!

MSB duyurdu... Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 17 kişi yakalandı!
Son dakika... MSB duyurdu: 'Yunanistan sınırında 5 kişi yakalandı'

Son dakika... MSB duyurdu: 'Yunanistan sınırında 5 kişi yakalandı'
MSB duyurdu: 'Yunanistan sınırında 10'u FETÖ üyesi, 16 kişi yakalandı'

MSB duyurdu: 'Yunanistan sınırında 10'u FETÖ üyesi, 16 kişi yakalandı'

En Çok Okunan Haberler