Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Yunanistan sınırında 5 kişi yakalandı'
MSB, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan yasadışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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