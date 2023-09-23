Son dakika... MSB duyurdu: 'Yunanistan sınırında 5 kişi yakalandı'

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, yasadışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 4’ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 13:42
Son dakika... MSB duyurdu: 'Yunanistan sınırında 5 kişi yakalandı'
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."


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