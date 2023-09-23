Son dakika... MSB duyurdu: 'Yunanistan sınırında 5 kişi yakalandı'

Yayınlanma: 23.09.2023 - 13:42

Güncelleme: 23.09.2023 - 14:13

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."