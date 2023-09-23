Son dakika... MSB duyurdu: 'Yunanistan sınırında 5 kişi yakalandı'
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, yasadışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 4’ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2023
Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.… pic.twitter.com/bzkJHtXzJc
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