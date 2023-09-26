MSB duyurdu... Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 17 kişi yakalandı!

Hudut birlikleri, Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 11'i FETÖ üyesi 17 kişiyi yakaladı.

AA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 17:37
MSB duyurdu... Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 17 kişi yakalandı!
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hebasından yapılan açıklamaya göre, hudut birlikleri Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 17 kişiyi tespit etti.

Askerlerin yakaladığı kaçaklardan 11'inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.


Player Alanı
açıklama Asker fetö hudut kaçak MSB Milli Savunma Bakanlığı yasa dışı Yunanistan türkiye

İlgili Haberler

MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika... MSB duyurdu: 'Yunanistan sınırında 5 kişi yakalandı'

Son dakika... MSB duyurdu: 'Yunanistan sınırında 5 kişi yakalandı'
Son dakika... MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

En Çok Okunan Haberler