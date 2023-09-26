MSB duyurdu... Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 17 kişi yakalandı!
Hudut birlikleri, Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 11'i FETÖ üyesi 17 kişiyi yakaladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hebasından yapılan açıklamaya göre, hudut birlikleri Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 17 kişiyi tespit etti.
Askerlerin yakaladığı kaçaklardan 11'inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 17 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 26, 2023
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/JSHtlX9iv6
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