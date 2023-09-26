MSB duyurdu... Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 17 kişi yakalandı!

Yayınlanma: 26.09.2023 - 17:37

Güncelleme: 26.09.2023 - 17:37

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hebasından yapılan açıklamaya göre, hudut birlikleri Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 17 kişiyi tespit etti.

Askerlerin yakaladığı kaçaklardan 11'inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.