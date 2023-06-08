Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'bedelli askerlik' uyarısı: Son tarih 23 Haziran!

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz'da sona ereceğini ve yükümlülerin mağduriyet yaşamaması için ödemelerini 23 Haziran'a kadar tamamlaması gerektiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2023 - 17:49
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'bedelli askerlik' uyarısı: Son tarih 23 Haziran!
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülere yönelik ödeme hatırlatması yaptı.

"1 TEMMUZ'DA SONA ERECEK"

MSB, yükümlülerin mağduriyet yaşamaması için müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Kurban Bayramı tatili 27 Haziran saat 13.00'te başlayıp 1 Temmuz'da sona erecektir. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin, mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."


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