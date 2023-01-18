Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir?
Askerliğe gitmeye hazırlanan binlerce yurttaş 'Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu?' sorusunun cevabını arıyor. 2023 bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir? Beklenen açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Bedelli askerlikten yararlanan yükümlüler celp ve sevk dönemini merakla bekliyor. 2023 yılı için bedelli askerlik ücreti ocak ve temmuz aylarını kapsayan dönemde 104 bin 84 lira oldu. 2022 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2023 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecek.
BEDELLİ ASKERLIK YERLERI AÇIKLANDI MI?
MSB'den yapılan açıklmaya göre; bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik yerleri e- Devlet üzerinden Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama ekranından ve askerlik şubelerinden öğrenilebilir.
2023 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
02 Şubat 2023
02 Mart 2023
06 Nisan 2023
04 Mayıs 2023
31 Mayıs 2023
06 Temmuz 2023
10 Ağustos 2023
07 Eylül 2023
05 Ekim 2023
09 Kasım 2023
07 Aralık 2023
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