Milyarlık ihaleler AKP’liye akıyor

Yayınlanma: 01.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2023 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 3 Ekim’de “Balıkesir ili, Karesi ilçesi, 2. etap 458 adet konut, 12 adet dükkân ve 1 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi ikmal işi” için ihaleye çıktı. 1 milyar 95 milyon TL’lik ihaleyi İzbay İnşaat ve Karakoç Toplu Konutyapı İnşaat İş Ortaklığı aldı. İzbay İnşaat’ın sahibi AKP ile yakınlığıyla dikkat çeken işadamı Bedrettin Binbay 2018 genel seçimlerinde AKP’den Siirt milletvekili aday adayı olmuştu.

Kahramanmaraş ili, Onikişubat ilçesi, Hayrullah Mahallesi zemin iyileştirme ve altyapı imalatları işi için ise 2 Ekim tarihinde ihaleye çıkıldı. Pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi 1 milyar 62 milyon TL’ye Leda Yapı ve Proje Taahhüt Limited Şirketi ve Tuna Mühendislik Anonim Şirketi iş ortaklığı aldı. Ankara merkezli Leda Yapı’nın sahibi ise AKP’li eski Bakan Hüseyin Çelik’in “değerli dostum” dediği müteahhit Nazmi Coşar. Aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çeken Leda Yapı, bugüne kadar 39 kamu ihalesi aldı.