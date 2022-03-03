'Milyonalarca tablet dağıtıldı' denilmişti: MEB'in raporu yalanladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Şubat 2021’de yaptığı Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2 milyonun üzerinde tablet dağıttığı yönündeki açıklamasını, bu kez MEB’in 2021 raporu yalandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 2021’e ilişkin faaliyet raporu yayımlandı. Covid-19 salgını sürecinde dağıtılan tabletlere ilişkin verinin dikkat çektiği raporda, “Dezavantajlı gruptaki öğrencilerimize 681 bin 307 adet tablet bilgisayar dağıtımı yapıldı” denildi. Ancak, Erdoğan, Şubat 2021’deki açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 40 bin tablet projesini eleştirmiş ve bakanlığın 2 milyonu aşkın tablet dağıttığını iddia etmişti.
EN DÜŞÜK BÜTÇE
Bakanlık bütçesinin GSYH’ye ve merkezi yönetim bütçesine oranının yer verildiği rapor, AKP’lilerin “bütçe savunmasını” ise boşa çıkardı. Bakanlığın 2021 bütçesinin GSYH’ye oranı yüzde 2.21, merkezi yönetim bütçesine oranı ise 10.91 oldu. Bütçenin, GSYH’ye oranı son 14, merkezi yönetim bütçesine oranı ise son 11 yılın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti. Rapora göre; öğretmenler ve eğitim sendikalarının tepkisini çeken taşımalı eğitimden 2021’de 1 milyon 300 bin 378 ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim öğrencisi ve özel eğitim kursiyerinin yararlandığı kaydedilen raporda, bu uygulama nedeniyle taşıma gideri olarak toplam 1 milyar 240 milyon 627 bin 103 liranın il milli eğitim müdürlüklerine gönderildiği aktarıldı.
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