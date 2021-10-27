Tablet dağıtım sayısı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndaki verilerle çelişti

27 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Resmi Gazete’de yayımlanan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın eğitim başlığında yer alan bilgiler ve hedefler dikkat çekti. Uzaktan eğitime ilişkin verilerin paylaşıldığı bölümde, 664 bin 157 tablet bilgisayar dağıtımı gerçekleştirildiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayında yaptığı açıklamada MEB tarafından 2 milyonu aşkın tablet dağıtıldığını söylemişti. Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise ocak ayında, 359 bin 120 tablet dağıtıldığını bildirmişti. Böylece, Selçuk’un ardından Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı da Erdoğan’ın tablet açıklamasını yalanlamış oldu.

KADIN ÜNİVERSİTESİ PROGRAMDA

Ortaöğretim kademesinde eğitime erişimde sorunların sürdüğü aktarılan programın politika ve tedbirler kısmında, yine kadın üniversitelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2019’daki Japonya ziyaretinde gördüğü ve Türkiye’ye döndüğünde dönemin YÖK Başkanı Yekta Saraç’a “Çalışmanı buna göre yap” talimatını verdiği kadın üniversiteleri, 2021’in ardından 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da yer aldı. Okullaşma oranına ilişkin verilere göre, 2019’da yüzde 75.2 olan 5 yaş net okullaşma oranı 2020’de 75.1’e düştü. 2021 programında yüzde 83 olarak belirlenen hedefin ise çok uzağında kalındı. Verilere göre, 2021’de 5 yaş net okullaşma oranı yüzde 58.5’e geriledi. 2022’de ise hedef olarak yüzde 89 belirlendi.