Milyonlar Maltepe'ye akın etti: Marmaray durakları miting alanı gibi!

CHP, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu protesto etmek ve "erken seçim" çağrısında bulunmak için bugün Maltepe’de büyük miting gerçekleştiriyor. Yurttaşlar, sabah saatlerinden itibaren miting alanına akın ederken, Marmaray duraklarında yoğunluk oluştu.

Milyonlar Maltepe'ye akın etti: Marmaray durakları miting alanı gibi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 14:35

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla bütün Türkiye'de yaygınlaşarak devam eden Saraçhane Meydanı protestolarının en büyüğünü bugün Maltepe’de gerçekleştiriyor.

Sabahın erken saatlerinde yurttaşlar, Maltepe Miting Alanı'na akın etti. Marmaray duraklarındaki yoğunluk dikkat çekti. 

12.00'de başlaması beklenen miting, yurttaşların yoğun ilgisi sebebiyle 1 saat gecikmeli olarak 13.00'te başladı.


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