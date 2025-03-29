Milyonlar Maltepe'ye akın etti: Marmaray durakları miting alanı gibi!

Yayınlanma: 29.03.2025 - 14:35

Güncelleme: 29.03.2025 - 14:38

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla bütün Türkiye'de yaygınlaşarak devam eden Saraçhane Meydanı protestolarının en büyüğünü bugün Maltepe’de gerçekleştiriyor.

Sabahın erken saatlerinde yurttaşlar, Maltepe Miting Alanı'na akın etti. Marmaray duraklarındaki yoğunluk dikkat çekti.

12.00'de başlaması beklenen miting, yurttaşların yoğun ilgisi sebebiyle 1 saat gecikmeli olarak 13.00'te başladı.