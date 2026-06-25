Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için yaz tatili başlıyor: Karne zili yarın çalıyor!

Türkiye genelinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen için yılın sonuna gelindi. 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı maratonu, yarın çalacak son ders zili ile yerini uzun bir yaz tatiline bırakacak.

Öğrenciler birinci dönem ara tatilini 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde, ikinci dönem ara tatilini ise 16-20 Mart tarihlerinde yapmıştı. 2 Şubat'ta başlayan ikinci dönemin yarın sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve öğretmen dinlenme fırsatı bulacak.

LGS VE YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Karne heyecanının yanı sıra milyonlarca öğrenci ve aileyi sınav sonuçlarını bekleme telaşı da sardı. Ortaokul son sınıf öğrencileri, 13 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında girdikleri merkezi sınavın sonuçlarını 10 Temmuz tarihinde öğrenecek.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunların 20-21 Haziran tarihlerinde katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı da geride kaldı. 20 Haziran'daki birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran'daki ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi'nin sonuçları 22 Temmuz'da erişime açılacak.

YENİ EĞİTİM YILI 14 EYLÜL'DE

Yaz tatilinin ardından başlayacak olan yeni eğitim dönemi için de tarihler belli oldu.

Öğrenciler ve öğretmenler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için 14 Eylül'de yeniden ders başı yapacak.