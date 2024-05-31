Milyonluk vurgun yapan bahis çetesi çökertildi
Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, vatandaşları ’garanti kupon’ vaadiyle dolandırarak 15 milyon TL vurgun yapan çete çökertildi.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden ’garanti kupon’ vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kırşehir merkezli İstanbul ve Balıkesir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda E.C.Ç., O.A., D.K., F.U., B.Y. ve R.A. gözaltına alındı.
Yapılan incelemede şüphelilerin sahte ve çalıntı sosyal medya hesapları üzerinden ’garanti kupon’ vaadiyle yapılan paylaşımlarla vatandaşları kendi yönettikleri yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdikleri, vaat edilen tutarların mağdurların hesaplarına gönderilebilmesi için vergi, masraf gibi farklı tutarlarda para talebinde bulunarak 15 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C.Ç., O.A., D.K. ve F.U. tutuklanırken, B.Y. ve R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kriz varsa restoran ve kafeleri kim dolduruyor?
- Usta sanatçı Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti
- Soruşturma başlatıldı, yetkisi sonlandırıldı
- 'Biz hazırız'
- Katili en yakın arkadaşı çıktı!
- Cevabı CHP'li Tanrıkulu'ndan geldi
- Ülkesinde vatandaş olmadığını öğrendi
- Azra Kohen'in kitapları listeden çıkarıldı
- Dr. Ender Saraç'ın oğlu ifade verdi
- O lisenin 'Ayran Günü' etkinliğiyle ilgili skandal karar