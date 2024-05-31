Milyonluk vurgun yapan bahis çetesi çökertildi

Yayınlanma: 31.05.2024 - 11:05

Güncelleme: 31.05.2024 - 11:09

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden ’garanti kupon’ vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kırşehir merkezli İstanbul ve Balıkesir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda E.C.Ç., O.A., D.K., F.U., B.Y. ve R.A. gözaltına alındı.

Yapılan incelemede şüphelilerin sahte ve çalıntı sosyal medya hesapları üzerinden ’garanti kupon’ vaadiyle yapılan paylaşımlarla vatandaşları kendi yönettikleri yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdikleri, vaat edilen tutarların mağdurların hesaplarına gönderilebilmesi için vergi, masraf gibi farklı tutarlarda para talebinde bulunarak 15 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C.Ç., O.A., D.K. ve F.U. tutuklanırken, B.Y. ve R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.