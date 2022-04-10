Mimarlar Odası Ankara Şubesi: Kapadokya’da katliamı durdurun

10 Nisan 2022 Pazar, 17:54

Resmi Gazete'de yayınlanan Kapadokya Alan Yönetmeliği'ne ve Ürgüp Belediyesi İş Hanı Projesi'nin yeniden başlayan inşaat çalışmasına Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından tepki geldi.

Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yaptığı yazılı açıklamada "Ürgüp’te yapılan bu tahribat sürecinde, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde olan ve Kapadokya'da belediyenin ve alan yönetiminin tahribata yol açan uygulamalarına yönelik Kültür Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

Candan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya’da bir yandan tarihi ve doğal alanlar tahrip ediliyor, Millet Bahçesi adı altında ticaret ve konut alanlarına hizmet edecek yapılaşma alanları yaratılıyor, içerisinden hızlı trenin geçtiği bir yandan yeni sermaye ilişkilerine olanak sağlanacak uygulamalar yapılıyor, diğer yandan da Resmi Gazete’de Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yayınlanan işlem tarifesi ile yapılacak her projeden işlem ücretleri alınması düzenleniyor. Kapadokya Beyliği mi kuruldu?

13 Aralık 2021 tarihinde, Ürgüp Belediyesi’nin tarihi mağaraları tahrip ederek iş hanı yapmasını 2863 sayılı Koruma Kanuna aykırı işlemleri nedeniyle görevini kötüye kullanmaktan Ürgüp Belediye Başkanı hakkında Mimarlar Odası Ankara Şube olarak suç duyurusunda bulunmuştuk. Suç duyurusu ve kamuoyunun verdiği tepkilerden kaynaklı, Ürgüp Belediyesi İşhanı Projesi bir süre durdu ve şimdi yeniden inşaata devam edilmekte ve tarihin üzerine beton dökülmektedir.

Hukuksuz bir şekilde devam eden bu inşaat sürecinde yapım ihalesinin iptal edilmesi ve inşaatın ivedilikle durdurulması, bugüne kadar yapılan inşa faaliyetlerinin ise kaya formasyonuna yeni bir zarar vermesini önleyecek tekniklerle sökülerek alandan uzaklaştırılması gerekmektedir. Ürgüp’te yapılan bu tahribat sürecinde, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde olan ve Kapadokya’da belediyenin ve alan yönetiminin tahribata yol açan uygulamalarına yönelik Kültür Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz.

Başka Kapadokya yok. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hukuksal süreçlerimiz devam edecek. Kapadokya’da katliamı durdurun."