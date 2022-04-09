Yandaş medyanın 'metro inşaatı' iddiasına Murat Ongun'dan yanıt geldi
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro projesine ilişkin İBB’nin yüklenici firmaların hak edişlerini ödemediğini iddia etmişti. İddialara İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi. Ongun, yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, İBB’nin yüklenici firmaların hak edişlerini ödemediği, firmaların birikmiş KDV alacakları bile 270 milyon lirayı aşan ödemeleri olduğu iddiasına İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi. Anka'nın haberine göre Ongun, Ümraniye – Ataşehir – Göztepe Metro Hattı’nın durduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
TRAFİK SORUNUNA KATKI SAĞLAYACAK
Ümraniye – Ataşehir – Göztepe Metro Hattı tamamlandığında yolculuk süresi 20 dakika olacak ve saatte tek yönde 44 bin yolcu taşınacak. Hat, Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile Yeni Sahra İstasyonu'nda M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı ile Göztepe İstasyonu'nda da Marmaray ile entegre olacak. Hattın, bölgedeki trafik sorununun çözümüne katkı sağlaması planlanıyor.
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