Yandaş medyanın 'metro inşaatı' iddiasına Murat Ongun'dan yanıt geldi

09 Nisan 2022 Cumartesi, 14:04

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, İBB’nin yüklenici firmaların hak edişlerini ödemediği, firmaların birikmiş KDV alacakları bile 270 milyon lirayı aşan ödemeleri olduğu iddiasına İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi. Anka'nın haberine göre Ongun, Ümraniye – Ataşehir – Göztepe Metro Hattı’nın durduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

TRAFİK SORUNUNA KATKI SAĞLAYACAK

Ümraniye – Ataşehir – Göztepe Metro Hattı tamamlandığında yolculuk süresi 20 dakika olacak ve saatte tek yönde 44 bin yolcu taşınacak. Hat, Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile Yeni Sahra İstasyonu'nda M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı ile Göztepe İstasyonu'nda da Marmaray ile entegre olacak. Hattın, bölgedeki trafik sorununun çözümüne katkı sağlaması planlanıyor.



