Mimarlarda seçim günü: ‘İktidar baskısı’ iddiası

Yayınlanma: 25.02.2024 - 11:57

Güncelleme: 25.02.2024 - 12:09

İktidarın yoğun baskısı olduğu ileri sürülürken, “Turuncu listeye otobüs otobüs insanları taşıyorlar. Mimar olmayan insanlar seçim çalışması yapıyor” iddiası gündeme geldi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, iktidar ve ittifaklarının Mimarlar Odası Ankara Şube’yi almak için turuncu liste çıkarttığını belirterek, şöyle devam etmişti:

“Kamudaki daire başkanlarının mimarlara, turuncu listeye oy vermeleri yönünde baskı yaptığı duyumlarını alıyoruz. Üyelerimizin kişisel bilgilerinin nasıl ele geçirildiği bilinmez bir şekilde mimarlık lisansı dışındaki meslek insanları tarafından dahi aranarak oy kullanmaya çağırıldığını, öyle ki seçimlerde oy kullanması mümkün olmayan peyzaj mimarı, elektrik mühendisleri gibi farklı disiplinlerden insanları da oy kullanmaya davet ettiklerini biliyoruz.”