Mimarları ‘Balkan turu’ vaadiyle dolandırdılar!
Denizli’de 1 haftalık Balkanlar turu için Nisan ayında peşin ödeme yapan 68 mimar, 938 bin lira dolandırıldı.
Mimarlar, 17-24 Eylül tarihlerinde Büyük Balkanlar Turu düzenlemek üzere İzmir Karşıyaka’da ofisi bulunan TIT firması ile görüştü.
Firma kişi başı 480 avrodan anlaşılan tura almak isten 68 oda üyesinden uçak bileti, konaklama ve diğer giderlerin ödenmesi için tur ücretlerini kredi kartı ya da havale seçeneğiyle peşin olarak aldı.
Hazırlıkları gözden geçirmek için 24 Ağustos’ta firma ile iletişime geçmeye çalışan oda yönetimi, hiçbir yetkiliye ulaşamadı. Firma hakkında hem TÜRSAB hem de yasal olarak süreç başlatıldı.
Yaşanan olayda kişi başı 480 avrodan 32 bin 640 avro ödeme yapan 68 mimarın, bugünün parasıyla yaklaşık 938 bin lira dolandırıldıkları iddia edildi.
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