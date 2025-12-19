Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.12.2025 14:30:00
Youtube'da çetelere yönelik belgeseller yayımlayan Mind Vorteks kanalının sahibi Bedirhan Gülhan Bulu, gözaltına alındı. Bulu'nun evinde yapılan aramada çok sayıda elektronik eşyaya el konulduğu aktarıldı.

Türkiye'de artarak büyüyen 'yeni nesil çeteler'e yönelik hazırladığı belgeseller ile tanınan 'Mind Vorteks' adlı YouTube kanalının sahibi Bedirhan Gülhan Bulu, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Rojda Altıntaş'ın aktardığına göre; ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan Bulu'nun telefonu, bilgisayarı, harici hafıza ve USB bellekleri dahil tüm teknolojik eşyalarına, yapılan aramada el konuldu.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ!

Daltonlar, Casperlar, Redkitler, Çirkinler, Anucurlar gibi birçok çeteye yönelik belgeselleri ile milyonlarca izlenmeye ulaşan 'Mind Vorteks' adlı YouTube kanalı hakkında, daha önce erişim engeli kararı verilmişti.

Erişim engelinin Narin Güran cinayeti videosundan sonra gelmesi ise; dikkat çekmişti.

