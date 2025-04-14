Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 14.04.2025 - 21:31

Güncelleme: 14.04.2025 - 21:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden D.A. (67) adlı şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi.