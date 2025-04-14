Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli yakalandı
İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden D.A. (67) adlı şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında, "İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi.
İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 14, 2025
Mattia Ahmet… pic.twitter.com/EkLiEiybva
Etiketler: #Mattia Ahmet Minguzzi #mezar #Ali Yerlikaya
En Çok Okunan Haberler
-
- Para çekme limitleri değişti
- Diplomayı iptal ettiren TÜGVA'cı çıktı
- Mahkemeden İmamoğlu ve Ongun kararı!
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- Erdoğan ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi
- 'İvedilikle karara bağlanmalı'
- Balyoz kararındaki ‘İBB cuntası’
- İmamoğlu’na mektup
- 'Kimse Emrah başkanı teröre destekle suçlayamaz'
- Öğretmen sürgünlerine tepki büyüyor