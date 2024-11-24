Minibüs kara saplandı: 12 işçi mahsur kaldı!
Adana'nın Feke ilçesinde kara saplanan minibüsteki 12 maden işçisi mahsur kaldı. Sosyal medyada paylaşım yapıp, yardım isteyen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
İlçede sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı bağlantı yolları kapandı. Maden ocağında çalışan ve mesailerinin ardından eve dönen 12 işçinin bulunduğu minibüs, Şahmuratlı Yedigöz Yaylası Bel mevkisinde şarampole düşerek kara saplandı.
İşçiler, 112 Acil Çağrı Hattı'nı arayarak yardım istedi. İşçilerin kurtarılması için Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
"KURTARILMAYI BEKLİYORUZ"
Bu sırada cep telefonuyla görüntü çeken madenci Halil İbrahim Beyazgül, "Çok yoğun kar yağışı var. Çok üşüyoruz. Buradan kurtarılmayı bekliyoruz" dediği anları sosyal medyada paylaşıp yardım istedi.
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