Minibüs şarampole devrildi: Yaralılar var!

Konya'nın Karapınar ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 21:48
Minibüs şarampole devrildi: Yaralılar var!
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İ.Ş. idaresindeki 46 AEF 975 plakalı minibüs, Ereğli Karapınar çevre yolunun 6. kilometresinde şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile minibüste bulunan 5 yolcu, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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