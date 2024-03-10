Mardin’de öğrencileri taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 15 yaralı

Mardin’de öğrencileri taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 08:24
Mardin’de öğrencileri taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 15 yaralı
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Alınan bilgilere göre, Mazıdağı Kavşağı’nda M.E. idaresindeki 33 CCT 02 plakalı TIR ile lise öğrencilerini taşıyan 57 M 2128 plakalı minibüs çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sürücü, öğrenci ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 15 yaralıdan 8’i ayakta tedavi edilirken, 7’si ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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