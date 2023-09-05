Minibüsle traktör çarpıştı: 4'ü çocuk, 15 yaralı!

Diyarbakır'da traktör ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 15 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 18:38
Minibüsle traktör çarpıştı: 4'ü çocuk, 15 yaralı!
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Diyarbakır'da akşam saatlerinde Çermik-Ergani karayolu Yolköprü mevkisinde Ramazan T. yönetimindeki minibüsle, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen buğday yüklü traktör kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 4'ü çocuk 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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