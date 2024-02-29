Hidiv Kasrı İBB'de kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Beykoz’daki Hidiv Kasrı için başlattığı hukuki süreçte karar çıktı. İstinaf Mahkemesi, Hidiv Kasrı’nı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devreden kararı bozarak İBB’nin başvurusunu kabul etti. Hidiv Kasrı, İBB mülkiyetinde kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 14:12
Hidiv Kasrı İBB'de kaldı
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İBB’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Hidiv Kasrı için başlattığı hukuki süreçte karar açıklandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını bozarak İBB’nin istinaf başvurusunu kabul etti. İstinaf kararı ile birlikte Hidiv Kasrı, İBB mülkiyetine kaldı.

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü 5 Mayıs 2014’te Beykoz’daki Hidiv Kasrı’nın bulunduğu alanın tapu kaydının iptali ile 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. Maddesi gereği kurumları adına tescili için İBB Başkanlığı aleyhine tapu iptali ve tescil davası açtı.

NE OLMUŞTU?

Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, 18 Mart 2021 tarihinde davanın kabulüne karar vererek, Hidiv Kasrı’nın vakıflar adına tesciline hükmetti.

İBB, Hidiv Kasrı hakkında verilen kararı hukuk müşavirliği eliyle istinafa taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, davayı görüşerek karara bağladı. Kararda 5737 Sayılı Yasanın 30. Maddesine atıf yapılarak sadece “Vakıf Yoluyla meydana gelen vakıf kültür varlıklarının” vakfına devrolunacağı hususunun açıklığa kavuşturulması ve varılacak sonuç çerçevesinde karar verilmesi gerektiği hatırlatıldı. Bu hususların ilk derece mahkemesince göz ardı edildiği belirtildi.

Kararla birlikte ilk derece mahkeme kararı İBB lehine kesin olarak bozuldu. İstinaf kararı ile birlikte Hidiv Kasr, İBB mülkiyetinde kaldı


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