Muğla'da servis minibüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
Muğla'nın Milas ilçesinde servis minibüslerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 29 kişi yaralandı.
Kaza, sabah erken saatlerde Beçin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan servis minibüsü, yol üzerinde ’U’ dönüşü yapan bir diğer servis minibüsüne çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüslerinden biri devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 29 kişi yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Milas ve Yatağan’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Kaza bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde yolda ilerleyen servis minibüsünün U dönüşü yapan başka bir servis minibüsüne çarpması ve minibüsün devrilmesi yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Vedasına en çok kendi şaşırdı: All Star'da eleme günü...
- AYM Erdoğan’ın bakanlığa verdiği yetkileri elinden aldı!
- Sinan Akçıl kime oy vereceğini açıkladı
- 'Seçim bittikten sonra...'
- KYK yurdunda intihar!
- 'Burası televizyon programı değil...'
- 'Atatürk'ün adını anma sen'
- ‘Eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum’
- Saran Holding'den yayın ihalesi açıklaması!
- Sobacı'dan 'Editöryal bağımsızlık' yanıtı