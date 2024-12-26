Minibüsün çarptığı Şeyma öğretmen kurtarılamadı!

Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı 23 yaşındaki öğretmen Şeyma Candan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Minibüsün çarptığı Şeyma öğretmen kurtarılamadı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 16:10

Afyonkarahisar'da Karşıyaka Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında M.E.'nin kullandığı 16 ASE 911 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen Şeyma Candan'a (23), ardından da yol kenarındaki iş yerine çarptı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Şeyma Candan, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Şeyma Candan, kurtarılmadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Mahalledeki özel bir okulda güzel sanatlar ve resim öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Şeyma Candan'ın, kazadan önce arkadaşlarıyla bir kafede oturup çay içtiği, sonrasında eve gitmek için ayrıldığı öğrenildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlanan Candan'ın cenazesi, bu sabah acılı ailesine teslim edildi. Candan, Sadıkbey Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Diğer yandan minibüs sürücüsü M.E.'nin kazanın ardından gözaltına alındığı öğrenildi.


Etiketler: #afyonkarahisar #kaza #Minibüs #öğretmen

İlgili Haberler

Sakarya'da acı olay... Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!

Sakarya'da acı olay... Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!
Tekirdağ'da trenin çarptığı yaya kurtarılamadı!

Tekirdağ'da trenin çarptığı yaya kurtarılamadı!
Mersin'de TIR'ın çarptığı yaya kurtarılamadı: Sürücü gözaltında!

Mersin'de TIR'ın çarptığı yaya kurtarılamadı: Sürücü gözaltında!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler