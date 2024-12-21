Tekirdağ'da trenin çarptığı yaya kurtarılamadı!

Yayınlanma: 21.12.2024 - 16:13

Güncelleme: 21.12.2024 - 16:13

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi eski Çorlu Panayır yeri su kuyuları mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre; yolcu treni, o sırada tren yolunda yaya halinde bulunan Şakir Güler adlı yurttaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güler'i görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Şakir Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın meydana geldiği yerde Şakir Güler'e ait olduğu değerlendirilen bir araç da park halinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.