Tekirdağ'da trenin çarptığı yaya kurtarılamadı!

Ergene ilçesinde yolcu treninin çarptığı Şakir Güler adlı kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Tekirdağ'da trenin çarptığı yaya kurtarılamadı!
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İHA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 16:13

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi eski Çorlu Panayır yeri su kuyuları mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre; yolcu treni, o sırada tren yolunda yaya halinde bulunan Şakir Güler adlı yurttaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güler'i görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Şakir Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın meydana geldiği yerde Şakir Güler'e ait olduğu değerlendirilen bir araç da park halinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


Etiketler: #tekirdağ #tren #yaya #yolcu treni

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