Minibüsün üst kısmından 25 kilo eroin çıktı: Şoför gözaltında

Düzce’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla bir minibüsün internet portal kutusunun içerisinde, piyasa değeri 10 milyon TL olan 25 kilo eroin geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:07
Minibüsün üst kısmından 25 kilo eroin çıktı: Şoför gözaltında
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen "uyuşturucu madde ticari yapmak" suçları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TEM otoyolunda operasyon düzenlendi.

Bu çerçevede doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan şüpheli bir minibüs durduruldu. Minibüsün üst kısmında bulunan internet portal kutusunun yenileme yapıldığı fark edildi. Kutu içerisinde yapılan incelemelerde 49 parça halinde piyasa değeri 10 milyon lira olan 25 kilo 650 gram eroin maddesi ele geçirildi.

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