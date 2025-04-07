Miras meselesinde darbedildi, ikinci kattan düştü: 3 gözaltı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde miras meselesi sebebiyle tartıştığı kız kardeşi, eniştesi ve yeğeni tarafından darbedilen kişi, ikinci kattan aşağıya düştü.
Gece saatlerinde Hızırtepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, miras meselesi sebebiyle tartıştığı kız kardeşi, eniştesi ve yeğeni tarafından darp edilen kişi ikinci kattan aşağıya düştü.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, darp edilen kişinin kız kardeşi, eniştesi ve yeğeni gözaltına alındı.
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