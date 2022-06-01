Miras Operasyonu'nda gözaltı sayısı 120'ye yükseldi
Kaçak kazılarda bulunan tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik "Miras" adı verilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 143 şüpheliden 120'si yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince dün Konya merkezli 38 ilde başlatılan Miras Operasyonu devam ediyor.
Operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 143 şüpheliden yakalananların sayısı 120'ye yükseldi.
ON BİNLERCE MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine göndererek haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik soruşturma kapsamında bugüne kadar yapılan aramalarda; 29 bin 11 sikke, 2 bin 219 obje, 30 metal dedektörü, 178 bin lira, 3 tabanca, 8 tüfek ve 233 fişek ele geçirildi.
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