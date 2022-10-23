Misafirliğe çağırdıkları akrabalarının 3 milyon liralık altınlarını çaldırdılar

23 Ekim 2022 Pazar, 13:14

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan R.B.'nin evinde 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası olduğunu bilen akrabası N.Ç. ve oğlu M.Ç., altınları çalmak için plan yaptı. M.Ç.’nin iş ortağı olan E.Y. de plana dahil edildi. E.Y.’nin tavsiyesi üzerine Diyarbakır’dan gelen L.Ç., ile de anlaşıldı.

Anne oğul, 3 gün önce R.B.'yi Ankara'dan kendisini ziyarete gelen kızı E.G., ile evden çıkarmak için misafirliğe davet etti. Bu sırada N.Ç., diğer şüphelilere kadının evden çıktığını ve evin boş olduğunu bildirdi. R.B.'nin evden ayrılması ile L.Ç., ikinci katta bulunan daireye yağmur gider borusundan tırmanarak balkondan girdi. Evden altınları ve parayı çalan L.Ç. daha sonra bir miktarını E.Y. ile M.Ç.’ye teslim ederek İstanbul’a gitti.

Yemek sonrası kızı E.G ile eve dönen R.B. altınların yerinde olmadığını fark etti. Polisi arayan R.B., kendilerini yemeğe davet eden akrabaları N.Ç ve M.Ç.’den şüphelendiğini bildirdi. Polis, N.Ç ve oğlu M.Ç.’yi sorguya aldı. Sorguda suçlarını itiraf eden M.Ç. ve N.Ç. olayı E.Y. ve L.Ç. ile planlayarak yaptıklarını söyledi.

DİĞER 2 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Anne ile oğlunun suçlarını itiraf etmeleri üzerine çalışmalarını genişleten polis ekipleri, E.Y. ve L.Ç.’nin peşine düştü. Polis E.Y.’yi İstanbul’da kiraladığı evden çıkarken yakaladı. Ekipler, E.Y.'den L.Ç.’yi arayarak altınları satacakları bir müşteri bulduğunu söylemesini istedi. Altınlarla belirtilen adrese gelen L.Ç. de gözaltına alındı. Sorgusunda altınların yerini söyleyen şüphelilerden 3 milyon değerindeki altınları alan polis, R.B.'ye teslim etti.

"NE BİZ UYUDUK NE DE POLİS EKİPLERİ UYUDU"

E.G. yaptığı açıklamada, “Ne biz uyuduk ne de polis ekipleri uyudu. Benim 25 senelik, annemin ise 50 senelik birikimi. Helal yoldan, temizlik yaparak kazandık o paraları. Bize tuzak kurdular. Allah razı olsun ortaya çıkardılar. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun” dedi.