Mısra Öz'den Bakan Bozdağ'a tepki: Vicdanınız rahat mı?
Çorlu'daki tren faciasında oğlunu ve eşini kaybeden Mısra Öz, Adalet Bakanlığının Bekir Bozdağ'lı paylaşımına tepki gösterdi.
8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyünde meydana gelen tren faciasında 7’si çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi de yaralanmıştı.
Adalet Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden "Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 23 yerinden birini bıçaklamayı serbest bırakmak vicdanımı sızlatıyor" paylaşımında bulundu.
Çorlu’daki tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel ile eski eşi Hakan Sel’i kaybeden, hakkında açılan davalara rağmen adalet mücadelesinden vazgeçmeyen Mısra Öz, sosyal medya hesabından Adalet Bakanlığına tepki gösterdi.
"VİCDANINIZ RAHAT MI?"
Mısra Öz kişisel Twitter hesabından, Bakanlığa şöyle seslendi:
"Devletin kurumunda, rant uğruna, ihmallerle öldürülen 7’si çocuk 25 kişinin katilleri de 4 yıldır yargı karşısına çıkartılmadığı için toplum vicdanında yara ve isyandır. Sorumlular aranızda. Vicdanınız rahat mı? @adalet_bakanlik @bybekirbozdag #CorluTrenKatliamı #ÇorluİçinAdalet"
Devletin kurumunda,rant uğruna,ihmallerle öldürülen 7’si çocuk 25 kişinin katilleri de 4 yıldır yargı karşısına çıkartılmadığı için toplum vicdanında yara ve isyandır.— Mısra ÖZ (@misra_oz) April 1, 2022
Sorumlular aranızda.
Vicdanınız rahat mı?@adalet_bakanlik @bybekirbozdag #CorluTrenKatliamı #ÇorluİçinAdalet https://t.co/iKg4JsPOkg
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