Mısra Öz isyan etti: "Ulaştırma bakanları sırasıyla beni engelliyor"

09 Haziran 2021 Çarşamba, 10:14

Çorlu’daki tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz Sel, eski ve yeni bakanlarla ilgili açıklamada bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mısra Öz, önce facianın yaşandığı dönemde Ulaştırma Bakanı olan Ahmet Aslan'ın sosyal medya hesabından kendisini engellediğini söyledi. Mısra Öz sonra, şimdiki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da sosyal medya hesabını engellediğini belirtti.

Mısra Öz, "Ülkenin tüm ulaştırma bakanları sırasıyla beni engelliyor. Bunlar da ülkenin bakanı, vekili işte. Gömün bakalım kafanıza kuma şimdilik... Elbet yüz yüze geleceğiz" dedi.