Mısra Öz Erdoğan'ı etiketledi, Demet Akalın paylaşımını sildi
Çorlu tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel'i ve eşini kaybeden ve adalet arayan anne Mısra Öz Sel, Demet Akalın'ın Afganlılarla ilgili yaptığı paylaşıma AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi. Bunun üzerine Akalın paylaşımını sildi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'da yaşayan yabancı uyruklu kişilerin faturaların Türk vatandaşlarına göre daha pahalı yapmak istediklerini söylemiş, Özcan'ın bu ifadeleri kamuoyunu ikiye bölmüştü.
Tartışmalar sürerken bir Afgan sosyal medya kullanıcısı da Tanju Özcan'ın bu sözlerine, çektiği bir video ile tepki göstermişti.
Bunun üzerine şarkıcı Demet Akalın, Afgan gencin videosuna sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akalın yaptığı paylaşımda "Bu gidişe kim dur diyecek? İş namusumuza kadar geldi? Gerçekten iğriti oluyoruz hepimiz!" ifadelerini kullandı.
MISRA ÖZ ERDOĞAN'I ETİKETLEDİ, AKALIN SİLDİ
Çorlu tren faciasında oğlu Arda Sel'i ve eşini kaybeden ve adalet arayan anne Mısra Öz Sel, Akalın'ın paylaşımını alıntılıyarak, "Sanırım sorunun muhattabı sizsiniz" diyerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı etiketledi. Mısra Öz'ün yanıtı sonrası Demet Akalın'ın paylaşımı sildiği görüldü.
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