Mısra Öz'den TCDD'ye tepki: Hesap vereceksiniz!
Çorlu'daki tren faciasında oğlunu ve eşini kaybeden Mısra Öz, TCDD'nin paylaşımına tepki gösterdi. Öz, "Bizde söz veriyoruz çocuklarımıza, Hesap vereceksiniz!" dedi.
8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyünde meydana gelen tren faciasında 7’si çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi de yaralanmıştı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) sosyal medya hesabı üzerinden "Gazi Meclisimizin 102. Yılında, çocuklarımızın hayallerini yarınlara taşımaya, onların daima yanlarında olmaya bir kez daha söz veriyor; tüm çocuklarımızın #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yürekten kutluyoruz" paylaşımında bulundu.
Gazi Meclisimizin 102. Yılında, çocuklarımızın hayallerini yarınlara taşımaya, onların daima yanlarında olmaya bir kez daha söz veriyor; tüm çocuklarımızın #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yürekten kutluyoruz. pic.twitter.com/LFrH10yD5D— TCDD-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ???? (@TCDDemiryollari) April 23, 2022
Çorlu’daki tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel ile eski eşi Hakan Sel’i kaybeden, hakkında açılan davalara rağmen adalet mücadelesinden vazgeçmeyen Mısra Öz, sosyal medya hesabından TCDD'ye tepki gösterdi.
"HESAP VERECEKSİNİZ"
Mısra Öz kişisel Twitter hesabından, tren facaisında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını ekleyerek TCDD'ye şöyle seslendi:
"Siz çocukları ölüme taşıdınız ihmalleriniz ile! Onların geleceğini çaldınız liyakatsizliğiniz ile! Umutlarını toprak altına koydunuz rant uğruna! Bizde söz veriyoruz çocuklarımıza, Hesap vereceksiniz!"
Siz çocukları ölüme taşıdınız ihmalleriniz ile!— Mısra ÖZ (@misra_oz) April 23, 2022
Onların geleceğini çaldınız liyakatsizliğiniz ile!
Umutlarını toprak altına koydunuz rant uğruna!
Bizde söz veriyoruz çocuklarımıza,
Hesap vereceksiniz! #CorluTrenKatliamı @TCDDemiryollari https://t.co/heZauGJqG9 pic.twitter.com/YIUwZLgeV8
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