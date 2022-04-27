Mısra Öz'den Bakan Karaismailoğlu'nun 'hızlı tren' açıklamasına tepki
Çorlu'daki tren faciasında oğlunu ve eşini kaybeden Mısra Öz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, "Hızlı tren kesinlikle toplu taşıma değildir" açıklamasına tepki gösterdi. Öz, "Yaptıkları işe bu derece hakimler. Liyakatsizliğin ulaştıramama sembolü bunlar" dedi.
8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyünde meydana gelen tren faciasında 7’si çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi de yaralanmıştı.
"HIZLI TREN KESİNLİKLE TOPLU TAŞIMA DEĞİLDİR"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk’te katıldığı canlı yayında gazeteci Kübra Par’ın kendisine sorduğu, “Toplu taşımaya zam yapılıyor çok yanlış bir şey dediniz. Peki siz hızlı tren hatlarında Marmaray’da ne kadar zam yaptınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bir defa toplu taşımanın ne demek olduğunu öğrensinler. Hızlı tren kesinlikle toplu taşıma değildir. Yapılan hızlı tren ücretlerine bakarsalar, tarifelere bakarsalar Ankara- İstanbul arası otobüs 350 TL, bundan daha konforlu ve güvenli bir yolculuk ise 150 TL sadece."
Çorlu’daki tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel ile eski eşi Hakan Sel’i kaybeden, hakkında açılan davalara rağmen adalet mücadelesinden vazgeçmeyen Mısra Öz, sosyal medya hesabından Karaismailoğlu'na tepki gösterdi.
"LİYAKATSİZLİĞİN ULAŞTIRAMAMA SEMBOLÜ BUNLAR"
Mısra Öz kişisel Twitter hesabından, Karaismailoğlu'na şöyle seslendi:
"Ulaştırma bakanı. Hızlı tren için, Toplu taşıma değildir diyor. Güvenli ve konforludur diyor. Yaptıkları işe bu derece hakimler. Liyakatsizliğin ulaştıramama sembolü bunlar."
Ulaştırma bakanı.— Mısra ÖZ (@misra_oz) April 27, 2022
Hızlı tren için,
Toplu taşıma değildir diyor.
Güvenli ve konforludur diyor.
Yaptıkları işe bu derece hakimler.
Liyatsızlığın ulaştıramama sembolü bunlar.
pic.twitter.com/NxIhq0PXsX
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