Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, Bingöl’e atandı

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı’nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl’e atandı.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, Bingöl’e atandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2024 - 10:10

Günlerdir eleştirilerin odağında olan Miss Turkey 2024 birincisi, Koç Üniversitesi tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl'e atandı.

20 finalistin arasından seçilerek 'Türkiye'nin en güzel kızı' ünvanını alan 24 yaşındaki İdil Bilgen geçen günlerde kraliçelik tacını giydi. 

BİNGÖL YAYLIDERE'DE GÖREV YAPACAK

Sözcü'de yer alan habere göre, 24 yaşındaki genç doktorun Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi'ne atandığı ortaya çıktı. 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 24 yaşındaki genç doktorun Bingöl’ün Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapacağı öğrenildi.


Etiketler: #Miss Turkey #idil bilgen

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