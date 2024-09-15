Fazıl Say'dan Miss Turkey birincisine destek: Ahmet Çakar'ı hedef aldı

Yayınlanma: 15.09.2024 - 19:23

Güncelleme: 15.09.2024 - 19:24

Miss Turkey 2024 finali, 11 Eylül akşamı gerçekleşti. Tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen, tacın yeni sahibi oldu. Bilgen'in kraliçe seçilmesi birçok eleştiriyi beraberinde getirdi.

Fazıl Say da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilere tepki göstererek Miss Turkey birincisi İdil Bilgin'e destek verdi.

Say ayrıca eski hakem Ahmet Çakar'ı da hedef aldı. Say, "Yukarıdaki fotoğrafta olduğu gibi, ve medyaya servis edilen kötü fotoğrafın vasat bir hakem ve canlı yayınlarda pot kırma rekorcusu Ahmet Çakar’ı bile “güzel”likle umutlandıran sonuçları gibi…" ifadelerini kullandı.

Say'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bunca tartışma, hakaret, linç vs.

Bir genç kıza bunca yazılana açıkçası sonunda üzüldüm biraz.

Miss Turkey; İdil hanım… bir doktor, Koç Üniversitesi mezunu, değerli bir diplomatın kızı.

Böyle gayet sade bir fotoğraf,

Hiçbirimizin konusu 85 milyonluk ülkenin en güzeli olamaz, çünkü güzellik göreceli bir şey.

Yukarıdaki fotoğrafta olduğu gibi, ve medyaya servis edilen kötü fotoğrafın vasat bir hakem ve canlı yayınlarda pot kırma rekorcusu Ahmet Çakar’ı bile “güzel”likle umutlandıran sonuçları gibi…)))

Saldırı yazıları bazen güldürdüyse de, bir insanı üzdüğünü ve haksızca olduğunu bilmiyor değiliz

Soru şu?

Niye hiç bir şeyi pozitif tarafından almıyoruz? Niye bardağın dolu tarafına da bakmak istemiyoruz?"

Bunca tartışma, hakaret, linç vs.

Bir genç kıza bunca yazılana açıkçası sonunda üzüldüm biraz.

Miss Turkey; İdil hanım… bir doktor,

Koç Üniversitesi mezunu,

değerli bir diplomatın kızı.

Böyle gayet sade bir fotığraf,

Hiçbirimizin konusu 85 milyonluk ülkenin en güzeli… pic.twitter.com/wMkI8Q24xL — Fazıl Say (@fazilsaymusic) September 15, 2024

AHMET ÇAKAR NE DEMİŞTİ?

Ahmet Çakar, 2016 yılında Top Model of the World’de Türkiye’yi temsil etmiş ve dış görünüşüyle ilgili kötü yorumlara maruz kalan Ecem Uzgör hakkında, "Bu kız sevimli, tatlı, bilgili, iyi huylu, harika bir insan olabilir. Ama seksen milyonun ülkesini Türkiye’nin en güzel kızı olarak temsil etmesi… Ben kızımıza çirkin demiyorum… Dalga mı geçiyorsunuz? Ben temsil etsem daha iyi!" ifadelerini kullanmıştı.

Çakar'ın bu ifadeleri sosyal medyada İdil Bilgen üzerinden yeniden gündem oldu.