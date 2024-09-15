Bülent Ersoy'dan Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'e tepki çeken yorum: 'Erkeksi hatları var'

Yayınlanma: 15.09.2024 - 09:28

Güncelleme: 15.09.2024 - 13:26

Miss Turkey 2024 yarışmasında, Türkiye'nin tescilli güzelleri bir kez daha taçlarını taktı.

Jüri koltuğunda Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk gibi ünlü isimlerin oturduğu yarışmada, 20 finalist arasından İdil Bilgen birinci seçildi. 2 numaralı finalist olan Bilgen, güzellik tacını takarken, sosyal medyada birinci olmasına yönelik eleştiriler ardı arkası kesilmeyen bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Bazı ünlü isimler Bilgen'e destek verirken, bazıları da eleştirilerini açıkça dile getirdi. Çağla Şıkel, Nebahat Çehre ve Azra Akın gibi isimler genç güzeli desteklediklerini belirtse de eleştiriler de bir o kadar sert oldu.

Diva lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, katıldığı bir röportajda Bilgen'in seçilmesiyle ilgili fikrini şu sözlerle paylaştı:

"Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi! Genç çocuk kırmayalım, üzmeyelim onu"

Bilgen'in birinci seçilmesi, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırmış olsa da yarışmanın sonuçlarına dair tartışmalar sürüyor.