MİT'te bir ilk! MİT tarihinde ilk kez sağlık personeli alacak
Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) bünyesinde sağlık personeli ilanı açıldı. Peki, MİT personel alımı ne zaman? MİT sağlık personel alımı başladı mı? MİT personel alımı başvuru şartları neler?
Millî İstihbarat Teşkilâtı bünyesinde görev yapmak üzere ilk kez sağlık personeli ve doktor ilanı açtı. Peki, MİT personel alımı ne zaman? Mİt sağlık personel alımı başladı mı? MİT personel alımı başvuru şartları neler?
MİT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personel alımı için yeni ilan açtı. Ancak başvuru tarihleri henüz belli olmadı.
MİT‘E ALIM YAPILACAK KADROLAR NELER?
Teşkilat; Fizyoterapist, Diyetisyen, Biyolog, Laboratuvar Teknikeri, Hemşire (Yoğun Bakım), Hemşire (Çocuk), Hemşire (GETAT) ve çok sayıda doktor alımı yapacak.
MİT DOKTOR ALIMI ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 44 yaşını doldurmamış olmak
- Uzmanlık alanında en az 5 yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olmak (Diş Hekimleri ile Pratisyen Hekimlerin en az 10 yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olması gerekmektedir.)
- Zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemiş olmak
- Türkiye’de kurulu üniversitelerin Tıp Fakültelerinin birinden mezun olmak
- Herhangi bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak
- Alanı ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi olmak, branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, yeni yöntem teknik ve teknolojilere hâkim olmak
- İletişim yönü güçlü, pozitif ve ekip çalışmasına yatkın olmak
- Yoğun/vardiyalı/nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek
- Gerektiğinde saha koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye engeli olmamak
MİT SAĞLIK PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Sağlık personellerinde 35, doktorlarda 44 yaşını doldurmamış olma
- Uzmanlık alanında en az beş yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olmak (Sağlık personeli için ilave şartlar ilan sitesinde verilen tabloda yer almakta. Diş Hekimleri ile Pratisyen Hekimlerin en az 10 yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olması gerekmekte.
- YÖK'e bağlı üniversitelerin belirtilen bölümleri ve fakültelerinden mezun olmak
- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu ile üniversitelere karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak
- Zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemiş olmak
- Alanı ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi, yöntem, teknik ve teknolojilere hakim olmak
- İletişim yönü güçlü, pozitif ve ekip çalışmasına yatkın olmak
- Yoğun/vardiyalı/nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek
- Gerektiğinde saha koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye engeli olmamak
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