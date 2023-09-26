MİT'te bir ilk! MİT tarihinde ilk kez sağlık personeli alacak

Yayınlanma: 26.09.2023 - 17:25

Güncelleme: 26.09.2023 - 17:27

Millî İstihbarat Teşkilâtı bünyesinde görev yapmak üzere ilk kez sağlık personeli ve doktor ilanı açtı. Peki, MİT personel alımı ne zaman? Mİt sağlık personel alımı başladı mı? MİT personel alımı başvuru şartları neler?

MİT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personel alımı için yeni ilan açtı. Ancak başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

MİT‘E ALIM YAPILACAK KADROLAR NELER?

Teşkilat; Fizyoterapist, Diyetisyen, Biyolog, Laboratuvar Teknikeri, Hemşire (Yoğun Bakım), Hemşire (Çocuk), Hemşire (GETAT) ve çok sayıda doktor alımı yapacak.

MİT DOKTOR ALIMI ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

44 yaşını doldurmamış olmak

Uzmanlık alanında en az 5 yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olmak (Diş Hekimleri ile Pratisyen Hekimlerin en az 10 yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olması gerekmektedir.)

Zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemiş olmak

Türkiye’de kurulu üniversitelerin Tıp Fakültelerinin birinden mezun olmak

Herhangi bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak

Alanı ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi olmak, branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, yeni yöntem teknik ve teknolojilere hâkim olmak

İletişim yönü güçlü, pozitif ve ekip çalışmasına yatkın olmak

Yoğun/vardiyalı/nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek

Gerektiğinde saha koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye engeli olmamak

MİT SAĞLIK PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI NELER?