MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden IŞİD operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

AA
30 Aralık 2021 Perşembe, 11:27
MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden IŞİD operasyonu
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerinin yürüttükleri istihbarat ve risk analiz çalışmaları sonucunda, IŞİD bünyesinde faaliyet gösteren ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 zanlı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Ekipler, sabah erken saatlerde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 23'ünü gözaltına aldı. Zanlılardan bir kısmının çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları da öğrenildi.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


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