Osmaniye’de IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
Osmaniye’de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Suriye’de IŞİD saflarında silahlı eylemlere katıldığı belirtildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda ekipler, Suriye’deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen H.K., E.C., M.S., H.M., M.K.ve A.H.’yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, Suriye’de bulundukları sürede IŞİD saflarında silahlı faaliyetlere katıldığı ifade edildi.
Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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