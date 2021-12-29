Osmaniye’de IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

Osmaniye’de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Suriye’de IŞİD saflarında silahlı eylemlere katıldığı belirtildi.

DHA
29 Aralık 2021 Çarşamba, 10:18
Osmaniye’de IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda ekipler, Suriye’deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen H.K., E.C., M.S., H.M., M.K.ve A.H.’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Suriye’de bulundukları sürede IŞİD saflarında silahlı faaliyetlere katıldığı ifade edildi.

Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



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