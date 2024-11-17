MİT ve Emniyet'ten PKK'nin Portekiz yapılanmasına operasyon: Serdar Tunagür yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, PKK/KCK terör örgütünün Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür yakalandı.
Terör örgütü PKK’nin Avrupa yakalanmasına darbe vuran Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), örgütün sözde Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren terörist Serdar Tunagür’ü yakaladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, PKK/KCK terör örgütünün sözde Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren terörist Serdar Tunagür yakalandı.
Yapılan istihbarı çalışmalar sonucu terörist Tunagür’ün, Portekiz’de terör örgütü PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi.
İSTANBUL'DA YAKALANDI
Geçmiş dönemde PKK/KCK adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet yürüten terörist Tunagür, istihbarat birimlerinin uzun süredir takibi altındaydı. İstanbul’da bulunduğu tespit edilen PKK/KCK’lı terörist Tunagür, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Terörist, gözaltına alınması akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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