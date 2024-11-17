Tekirdağ’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 41 göçmen yakalandı
Tekirdağ Ergene’de E-80 Avrupa Otoyolu’nda gerçekleştirilen huzur uygulamasında düzensiz göçle mücadele kapsamında 41 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı.
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde uygulama yaptı.
Uygulama sırasında farklı uyruklardan toplam 41 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları tespit edilen bir kişi araçlarıyla birlikte yakalandı.
Yakalanan organizatör gözaltına alınırken, yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.
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